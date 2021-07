Ganze Landstriche sind verwüstet, Orte von der Außenwelt abgeschnitten, Häuser weggespült: Nach heftigen Unwettern im Westen Deutschlands gab es mindestens 42 Tote. In Rheinland-Pfalz waren gestern Abend noch immer Dutzende Menschen vermisst. "So eine Katastrophe haben wir noch nie gesehen. Es ist wirklich verheerend", sagte Malu Dreyer, Ministerpräsidentin des Bundeslandes. Da auch der Notruf in etlichen Gemeinden ausfiel, blieb die Lage und die Zahl der Opfer bis auf Weiteres unklar.