Mehr als 200.000 Menschen bei Demo gegen Rechtsextremismus in München

In München startete am Nachmittag eine Großkundgebung auf der Theresienwiese unter dem Motto "Demokratie braucht Dich!". Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl gut eine Stunde nach Beginn auf mehr als 200.000 Menschen. Die Veranstalter hatten bis zu 75.000 Teilnehmer angemeldet.

Deutschlandweit hat auch die Initiative "Omas gegen Rechts" zu Protesten aufgerufen, darunter in Hannover. Dort gingen laut einem Polizei-Sprecher 24.000 Menschen auf die Straße.

"Kraftvolles Zeichen für Demokratie"

In München begann die Kundgebung um 14 Uhr. Die Organisatoren der Initiative "München ist bunt" wollen damit vor der Bundestagswahl "ein kraftvolles Zeichen für Vielfalt, Menschenwürde, Zusammenhalt und Demokratie" setzen. Sie warnen, dass "Hass, Ausgrenzung und rechtsextreme Gruppen zu einer Gefahr für unsere Demokratie werden".

Bereits am vergangenen Wochenende kam es in vielen Städten zu Protesten. Am Sonntag hatten allein in Berlin zwischen 160.000 und 250.000 Menschen gegen Rechtsextremismus und für eine Abgrenzung der CDU von der AfD demonstriert. Hintergrund war die von der CDU im Bundestag in Kauf genommene Unterstützung der AfD von Vorlagen zur Verschärfung der Migrationspolitik.

