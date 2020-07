Mehr als 1000 neue Fälle in Israel

Am Donnerstag wurden 1107 Fälle registriert – so viele wie nie zuvor, berichtete das Gesundheitsministerium am Freitag. Die Regierung verhängte daher neue Versammlungs-Beschränkungen.

In Israel und den Palästinensergebieten war die Pandemie zunächst glimpflich verlaufen. Nach Lockerungen steigen die Zahlen jedoch seit einem Monat stark an. Experten führen den Zuwachs auf zu rasches Lockern, aber auch auf die gestiegene Zahl von Tests zurück.

