Mega-Yacht von Jeff Bezos auf dem Mittelmeer gesichtet

Am Donnerstag segelte sie um die Südküste Ibizas und ging nahe der Ortschaft Cala Vadella vor Anker. Zuvor war sie laut "Mallorca-Zeitung" schon in der Bucht von Palma gesehen worden. Begleitet wurde der Segel-Gigant von der Motoryacht "Abeona", die ebenfalls Bezos gehört.Ibiza. Mit 76 Metern Länge wirkt das Motorschiff allerdings beinahe wie ein Beiboot. Laut "Bild"-Informationen soll Bezos selbst an Bord sein.

Die Segelyacht des Internet-Unternehmers hatte im vergangenen Jahr für Schlagzeilen gesorgt: Die Werft wollte eine historische Brücke teilweise abbauen, damit das Schiff mit seinen gigantischen Masten passieren kann. Nach Protesten zog der Schiffbauer den Antrag dann aber zurück. Die Yacht wurde ohne Masten unter der Brücke durchgezogen. Die "Koru" ist nach der Segelyacht "A" des russischen Milliardärs Andrei Melnitschenko die zweitlängste bekannte Segelyacht der Welt.

