Massives Polizeiaufgebot in Paris zu Demonstrationen am Samstag

Geplant ist unter anderem eine Kundgebung für mehr Klimaschutz (14.00 Uhr). Auch Gegner der Reformpolitik der Regierung und Anhänger der Protestbewegung der "Gelbwesten" wollen auf die Straße gehen.

Die Behörden fürchten massive Ausschreitungen. Für den Pariser Boulevard Champs-Elysées wurde ein Demonstrationsverbot verhängt. Zu Klimaprotesten ist auch in anderen französischen Städten wie Straßburg, Lyon und Bordeaux aufgerufen. Umweltschützer gehen derzeit weltweit auf die Straße. Anlass ist die bevorstehende UNO-Vollversammlung in New York.