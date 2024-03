Massiver Felssturz am Gardasee: 20 Kubikmeter Geröll stürzten auf Uferstraße

Große Gesteinsbrocken stürzten auf die Straße entlang des Sees, wie Medien berichteten. Einige am Straßenrand geparkte Autos wurden von Gesteinsbrocken getroffen und beschädigt. Da sich zu diesem Zeitpunkt an der Stelle kein mit Menschen besetztes Fahrzeug befand, wurde niemand verletz. Vorsorglich wurde ein angrenzendes Haus evakuiert.

X(vormals: Twitter)-Userinnen und -User teilten bereits Bilder vom Felssturz:

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Die Straße zwischen Riva del Garda und Limone ist aktuell gesperrt:

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Der Bevölkerungsschutz führte am Samstag einen Lokalaugenschein per Hubschrauber durch. Daraufhin wurde die Straße vorübergehend gesperrt. Wie lange sie geschlossen bleibt, war noch unklar. Die Arbeiten an der Straße beginnen am Montag. Eine Spezialfirma wurde mit der Sprengung der Felsen und der Räumung des Hangs und der Fahrbahn beauftragt.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Nach heftigen Niederschlägen sind Erdrutsche in der Gegend um den Gardasee keine Seltenheit. Geologen beobachten die Felsbewegungen mithilfe technischer Instrumente.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper