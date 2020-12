Maskenverweigerin legte göttliches Befreiungsattest vor

Bei der Kontrolle durch die deutsche Bundespolizei zauberte die Frau in München einen Zettel mit einer Übersetzung eines Bibelpsalms hervor, der sie angeblich von der Tragepflicht entbinde. Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, habe den Beamten allerdings ein kurzer Blick auf das vorgelegte Zitat aus dem Psalm 91 genügt, um zu erkennen, dass bei dem göttlichen Freibrief wohl eher der Wunsch der Wahl-Münchnerin Vater des Gedankens war. Die Polizisten ließen sich vom göttlichen Schreiben nicht beeindrucken und wiesen die Frau nochmals auf die Tragepflicht vor Ort hin. Doch auch das gute Zureden der Vertreter der irdischen Staatsmacht habe die 74-Jährige nicht überzeugt. Der Pensionistin droht nun wegen eines Verstoßes gegen die bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung eine Strafe in der Höhe von 150 Euro.

Weil eine Frau in Wien-Favoriten ihren Mund-Nasen-Schutz nicht anlegen wollte und auch einen Polizisten attackierte, ist sie in der Nacht auf Mittwoch festgenommen worden. Die 47-Jährige stieg betrunken in ein Taxi. Nachdem sie den Fahrer rassistisch beschimpft hatte, warf dieser die Frau aus dem Auto. Der Chauffeur holte schlussendlich die Polizei, als die 47-Jährige dem Taxler auch noch einen Energydrink über die Kleidung leerte. Im Zuge der Amtshandlung weigerte sich die Frau, die Maske zu tragen und unterschritt auch immer wieder den Mindestabstand zu den Beamten. Als sie die 47-Jährige wegen ihres aggressiven Verhaltens festnehmen wollten, schlug sie auf einen Polizisten ein. Sie wird u.a. nach dem Covid-Maßnahmengesetz angezeigt.

