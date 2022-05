Maserati landete auf Spanischer Treppe

Der Italiener habe in der Nacht die Kontrolle über seinen Maserati verloren und ihn auf den Stufen der Barocktreppe zum Stehen gebracht. Dabei richtete er Schäden an der Touristenattraktion aus dem 18. Jahrhundert an, berichtete die römische Tageszeitung "La Repubblica" am Donnerstag.

Der Mann wurde angezeigt. Er wird die Reparaturkosten an der Treppe übernehmen müssen, hieß es in dem Zeitungsbericht, der auch ein Polizeifoto von einer abgebrochenen Stufenkante zeigte.

Die zwischen 1723 und 1726 vom römischen Architekten Francesco De Sanctis gebaute Spanische Treppe heißt auf italienisch "Scalinata di Trinita dei Monti". Der deutsche Name stammt von der unterhalb gelegenen Piazza di Spagna, die ihre Bedeutung vor allem von der spanischen Botschaft beim Heiligen Stuhl bezog, die hier ihren Sitz hat.