Markusplatz in Venedig überflutet

Mit dieser Wassermenge wurde der Markusplatz als einer der tiefsten Punkte der Stadt zum Teil überflutet. Touristen schossen Fotos des teilüberschwemmten Platzes. Die Markusbasilika ist durch eine halbbewegliche Barriere aus Glasplatten vom Wasser geschützt.

Der Markusplatz wurde in diesem August bereits das zweite Mal überschwemmt. Das Phänomen "Acqua alta" (Hochwasser) im August gilt jedoch als seltenes Phänomen und wird von Experten auf den Klimawandel zurückgeführt. Am Montagabend wird das mobile Dammsystem MOSE aktiviert, wie lokale Medien berichteten. Das MOSE wird bei prognostizierten Hochwasserwerten von 130 Zentimetern in Betrieb gesetzt. Die Flutschutztore sind an drei Einfahrten zum Hafen der Lagunenstadt in milliardenschweren Bauprojekt im Meer errichtet worden.

In der Nacht auf den 13. November 2019 wurde Venedig von einer katastrophalen Flutwelle heimgesucht. Das Wasser - angetrieben durch Schirokko-Wind - stieg damals auf 187 Zentimeter über dem Meeresspiegel. Das war der höchste Stand seit der verheerenden Überschwemmung im Jahr 1966, als 194 Zentimeter erreicht wurden.

