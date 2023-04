Mann zündete sich vor US-Botschaft in Kopenhagen an

Wie die Polizei der dänischen Hauptstadt am Freitag auf Twitter mitteilte, zündete er sich vor der Botschaft im Kopenhagener Stadtteil Østerbro anscheinend selbst an. Das Feuer sei gelöscht, der Mann bei Bewusstsein. Es handle sich um einen 18-jährigen dänischen Staatsbürger, der ins Kopenhagener Reichskrankenhaus gebracht worden sei. Er sei außer Lebensgefahr. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ritzau hatte die US-Botschaft den Vorfall am Vormittag bei der Polizei gemeldet. Hintergründe blieben zunächst unklar.

