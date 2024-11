Mann zündete sich selbst und Ex-Partnerin in Deutschland an

Der 47-Jährige erlag noch in der Wohnung seinen schweren Verletzungen, teilte die Polizei mit. Die 42-Jährige sei mit schweren Brandverletzungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Unklar war noch, ob für sie Lebensgefahr besteht, und um welche brennbare Flüssigkeit es sich handelte.

Zuvor hatten Anrainer eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen einem Mann und seiner Frau bei der Polizei gemeldet. Als die Polizisten noch auf dem Weg dorthin gewesen seien, seien weitere Notrufe eingegangen, die eine brennende Küche meldeten. Im Einsatz waren zunächst Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei. Die Bevölkerung war laut Polizei nicht gefährdet.

