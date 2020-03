Mann sperrte seine Frau aus Angst vor Coronavirus im Bad ein

In Litauen hat ein Mann aus Angst vor dem Virus seine Frau im Badezimmer eingesperrt. Er ließ sie dort nicht mehr heraus, nachdem sie ihm erzählt hatte, sie habe sich mit jemandem unterhalten, der aus dem Ausland zurückgekehrt sei, teilte die Polizei mit.

Die Frau habe dabei den Verdacht geäußert, sie könnte sich bei dem Gespräch vielleicht mit dem Erreger angesteckt haben. Als die Polizei eintraf, um die Frau zu befreien, gab es weder "Gewalt noch Beschwerden", wie die Beamten weiter mitteilten. Es sei aber ein Krankenwagen gerufen worden. Örtlichen Medien zufolge fiel der Coronavirus-Test bei der Frau negativ aus.

In Litauen gibt es bisher nur einen Infektionsfall mit dem neuartigen Erreger. Dabei handelt es sich um einen Mann, der sich zuvor in Norditalien aufgehalten hatte. Italien ist das am schwersten betroffene Land in Europa. Dort starben schon mehr als hundert Menschen; weltweit sind es mehr als 3.000, die meisten davon in China, dem Ursprungsland des Coronavirus.

Zeitung als Klopapier?

Kein Klopapier, weil die Leute wegen des neuen Coronavirus die Regale leergekauft haben? Eine australische Lokalzeitung hat sich daraus einen Spaß gemacht. Sie erschien am Donnerstag mit acht leeren Extra-Seiten zum Zurechtschneiden, als Muster ist der australische Kontinent zu sehen.

"Das Klopapier ist ausgegangen? Die "NT News" kümmert sich darum", schrieb die Zeitung, die im Norden des Landes erscheint und für freche Schlagzeilen bekannt ist. "Holen Sie sich die limitierte Edition einlagiger Toiletten-Zeitungsblätter." Wie in vielen Ländern, in denen das Virus grassiert, gibt es auch in Australien gegenwärtig in den Läden leere Regale wegen der Hamsterkäufe.

Die Lage weltweit: Nachdem der erste Corona-Todesfall bekannt geworden ist, rief Kalifornien den Notstand aus. In Italien werden bis Mitte März alle Schulen und Universitäten geschlossen sowie Sportveranstaltungen ohne Zuschauer ausgetragen. >> Die Details lesen Sie in diesem Artikel

