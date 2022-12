Mann schmuggelte 4.444 Kleiderbügel

Der Mann hatte die Ware plus einer gebrauchten Bandschleifmaschine in der Schweiz gekauft, heißt es in einer Mitteilung des Zolls von Donnerstag. Bei der Kontrolle seines Wagens auf der Autobahn 96 bei Sigmarszell (Kreis Lindau) vor zwei Wochen, sei ein Bußgeld von insgesamt 1.500 Euro verhängt worden.

Die Summe ergäbe sich durch 1.000 Euro Zoll- und Einfuhrumsatzsteuer und 500 Euro Geldbuße, erklärte ein Sprecher des Zolls. Das Zünglein an der Waage seien allerdings nicht die 4.444 Kleiderbügel gewesen, sondern die Bandschleifmaschine. Die Beamten hätten bei dem Gerät einen Gebrauchswert von 5.000 Euro ermittelt. Der Mann habe keine Rechnung für die Ware vorlegen können.

