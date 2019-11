Mann raste mit Auto in Pub: Ein Toter und Verletzte in Großbritannien

Der 40 Jahre alte Fahrer wurde festgenommen, wie die Polizei in der Grafschaft Essex am Sonntag mitteilte. Er steht unter Mordverdacht. Ein 36-jähriger Mann starb noch an der Unfallstelle.

Die Polizei ermittelt zudem unter anderem wegen schwerer vorsätzlicher Körperverletzung. Ein 34-jähriger Mann wurde bei dem Zwischenfall in Colchester knapp 100 Kilometer nordöstlich von London lebensgefährlich verletzt, eine 34-jährige Frau und ein 33 Jahre alter Mann erlitten leichte Verletzungen. Die Straße, in der das Lokal liegt, war in der Nacht auf Sonntag stundenlang abgeriegelt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.