Mann kettet sich mit Handschellen an Tor des Buckingham-Palasts

Als sich ihm Beamte näherten, habe er damit gedroht, sich selbst Schaden zuzufügen, teilte die Polizei mit. Der Mann soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein. Mitarbeiter des Rettungsdiensts seien auch vor Ort, hieß es weiter. "Polizisten versuchen mit dem Mann zu sprechen und die Situation so rasch wie möglich zu beenden, um seine Sicherheit und sein Wohlergehen sicherzustellen", hieß es. Zu den möglichen Beweggründen des Mannes teilte die Polizei zunächst nichts mit.

Der Buckingham-Palast ist die offizielle Residenz von Königs Charles III. (74) und seiner Frau Königin Camilla (75) in der britischen Hauptstadt. Das Königspaar befand sich am Donnerstag jedoch noch auf einer Reise in Schottland.

