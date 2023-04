Mann in Singapur wegen einem Kilo Cannabis hingerichtet

Ungeachtet internationaler Appelle ist in Singapur ein mutmaßlicher Drogenschmuggler hingerichtet worden. Tangaraju Suppiah sei am Mittwoch erhängt worden, sagte ein Sprecher der Strafvollzugsbehörde. Der 46-Jährige war wegen des mutmaßlichen Handels mit einem Kilogramm Cannabis festgenommen worden.

Die UNO hatte das Todesurteil am Dienstag kritisiert und die Behörden aufgefordert, die Hinrichtung zu stoppen. Auch der britische Milliardärs Richard Branson setzte sich für Tangaraju ein. Dieser habe sich bei seiner Verhaftung nicht einmal "in der Nähe" der Drogen befunden, sagte Branson, der auch Mitglied in der Weltkommission für Drogenpolitik (GCDP) mit Sitz in Genf ist. Tangarajus Familie hatte ebenfalls um Gnade gebeten und eine erneute Untersuchung des Falls gefordert.

Nach einer mehr als zweijährigen Pause hatte der Inselstaat im März 2022 die Vollstreckung von Todesstrafen wieder aufgenommen. Die geplante Hinrichtung am Mittwoch wäre die erste seit sechs Monaten und die zwölfte seit einem Jahr.

