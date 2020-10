Mann in der Nähe von Paris enthauptet

Der Vorfall hatte sich in Conflans-Sainte-Honorine nordwestlich von Paris am späten Freitagnachmittag ereignet. Die Polizei informierte die Bevölkerung via Kurznachrichtendienst Twitter, dass dort aktuell ein Einsatz laufe und die Menschen den Bereich meiden sollten.

Der mutmaßliche Angreifer soll in der nahe gelegenen Stadt Éragny-sur-Oise von der Polizei verletzt worden sein, so die französische Nachrichtenagentur AFP weiter. Auch hier warnte die Polizei via Twitter, den Bereich zu meiden, ohne weitere Angaben zum Tathergang zu machen.

"Gott ist groß"

Wie später aus Ermittlerkreisen durchgesickert ist, wurde der mutmaßliche Täter von der Polizei angeschossen. Es gab zunächst unterschiedliche Angaben darüber, ob der Mann noch am Leben war. Laut Nachrichtenagentur Reuters, die sich auf einen Insider berief, wurde der Angreifer von der Polizei getötet. Vor seiner Tat soll er "Gott ist groß" auf Arabisch gerufen haben, wie Augenzeugen berichteten.

Ein Polizeisprecher teilte indessen mit, dass es sich bei dem Opfer um einen Mittelschullehrer handeln soll. Die Anti-Terror-Fahnder der französischen Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen übernommen.

Die genauen Hintergründe zur Tat waren zunächst unklar.

