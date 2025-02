Mann erstach in Niederlanden auf der Straße 11-Jährige

Wie die Polizei am Samstagabend mitteilte, wurde das Mädchen am Nachmittag auf der Straße mit einem Messer angegriffen. In einer Erklärung der Regionalpolizei Utrecht hieß es, dass die Beamten in unmittelbarer Nähe des Tatorts unter anderem aufgrund von Hinweisen von Passanten einen 29-jährigen Verdächtigen festgenommen hätten. Zu dem Motiv des Messerangriffs machten die Behörden zunächst keine Angaben.

Die Nachrichtenagentur ANP berichtete, die Polizei habe bestätigt, dass der Verdächtige ursprünglich aus Syrien stamme. ANP zitierte die Polizei mit den Worten, dass sie Berichten nachgehe, wonach der Verdächtige in der Woche vor dem Angriff "verwirrt" gewesen sei.

