Mann erschoss in Estland zwei Menschen und verletzte drei weitere

Zum Motiv und zu den Hintergründen der Tat am Samstagabend lagen zunächst keine klaren Erkenntnisse vor. Nach ersten Informationen rammte der Verdächtige an einer Tankstelle nahe der Kleinstadt Lihula im Westen des baltischen EU-Land zwei Autos und eine Wand. Danach flüchtete der 32-jährige vom Unfallort und wurde von einem Motorradfahrer verfolgt, der das Geschehen beobachtet hatte. Wenige Minuten später erschoss der Mann den Biker, der noch am Tatort starb, und eröffnete auch das Feuer auf ein vorbeifahrendes Fahrzeug mit vier Insassen. Eine Frau in dem Auto erlag ihren Verletzungen. Ein Mann und zwei Kinder im Alter von drei und fünf Jahren wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Der bewaffnete Mann sei dann weiter in einen umliegenden Wald geflüchtet und lieferte sich mehrere Schusswechsel mit der Polizei, bevor diese ihn festnehmen konnte. Nach Angaben der Behörden stand der Schütze, der ein Sommerhaus in der Gegend hat, unter Alkoholeinfluss und besitzt eine gültige Waffenerlaubnis. Estlands Regierungschef Jüri Ratas zeigte sich auf Facebook erschüttert über den "tragischen Vorfall", der "unbeschreiblich traurig" mache.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.