Mallorca schließt die "Bier- und Schinkenstraße"

Diese Anordnung gelte vorerst für zwei Monate und trete am Mittwoch mit der Veröffentlichung des Beschlusses im Amtsblatt sofort in Kraft, teilte der balearische Tourismusminister Iago Negueruela in Palma mit.

Die Regionalregierung ordnete aus demselben Grund auch die Schließung aller Lokale der Straße Puerto Ballena in der Briten-Hochburg Magaluf westlich der Inselhauptstadt an. Das Verhalten einiger weniger Urlauber und Lokalbesitzer dürfe nicht die riesigen Anstrengungen der Menschen auf den Balearen im Kampf gegen die Pandemie aufs Spiel setzen, sagte Negueruela.

Die neue Verordnung soll vor allem am Donnerstag, Freitag und Samstag von der Polizei streng kontrolliert werden. Es handle sich um präventive Maßnahmen, die aktuellen Corona-Zahlen seien "exzellent". "Wir sind derzeit wahrscheinlich mit das sicherste Reiseziel in Europa", so Negueruela,

Der sozialistische Politiker bezog sich auf Fotos und Videoaufnahmen, die gezeigt hatten, wie Hunderte - mutmaßlich Touristen aus Deutschland und Großbritannien - am Wochenende an der Playa de Palma sowie in Magaluf getrunken, getanzt und gefeiert hatten. Sie waren unterwegs, ohne Schutzmaske zu tragen und ohne den in ganz Spanien vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von mindestens eineinhalb Metern einzuhalten.

Diese Urlauber wollen wir nicht

Der Tourismusminister zeigte sich bei der Pressekonferenz am Mittwoch wütend über das Verhalten von Party-Urlaubern, die sich nicht an die Regeln hielten. "Diese Urlauber wollen wir nicht, sie sollen nicht kommen", zitiert die deutschsprachige Mallorca Zeitung den Politiker. Wenn sie auf andere Gebiete auf Mallorca ausweichen und sich daneben benehmen sollten, werde man auch dort die Lokale schließen, "ohne dass uns dabei die Hand zittert".

