Malaysias Ex-First-Lady klagt über kaputte Handtaschen

Rosmah Mansor Anwalt sagte am Mittwoch, die Polizisten hätten mit wasserfesten Stiften Nummern auf die beschlagnahmten Taschen geschrieben und "keinen Respekt für die Gegenstände" gezeigt. Die Behörden seien "rücksichtslos" mit den wertvollen Stücken umgegangen und könnten einen Schaden in Millionenhöhe verursacht haben, sagte der Anwalt bei einer Anhörung vor Gericht in Kuala Lumpur. "Die Regierung sollte den Schaden bezahlen oder die Produkte ersetzen." Der Anwalt äußerte sich bei einem Prozess gegen Mansors Ehemann, den ehemaligen Ministerpräsidenten Najib Razak statt.

Ex-Regierungschef Razak wird vorgeworfen, sich aus der Staatskasse bereichert zu haben. Auch seine Ehefrau, berüchtigt für ihre verschwenderische Lebensweise, muss sich wegen Bestechungsgeldern vor Gericht verantworten. Nach der überraschenden Abwahl Razaks 2018 wurden beide wegen Korruption vor Gericht gestellt. Bei einer Hausdurchsuchung stellte die Polizei mehr als 500 Luxus-Handtaschen sowie 12.000 Schmuckstücke sicher, die mutmaßlich mit staatlichem Geld gekauft wurden. Der Wert der Gegenstände wird auf umgerechnet mehr als 230 Millionen Euro geschätzt.

In der Öffentlichkeit wurde die Beschwerde der ehemaligen First Lady teils spöttisch kommentiert. "Die gnädige Frau wird am Boden zerstört sein", schrieb ein Nutzer beim Kurznachrichtendienst Twitter. Ein anderer lobte die Polizei für ihre "gute Arbeit".

