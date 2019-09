Männer nach Dreh von Horrorfilm vor Gericht

Den beiden wird vorgeworfen, Passanten auf gemeingefährliche Weise erschreckt zu haben, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte.

Die Männer lauerten Passanten in der Nacht mit einer Maske und einer Waffenattrappe auf, wie die Polizei mitteilte. Ein Betroffener rief verängstigt die Polizei und musste von Sanitätern betreut werden. Die Amateurfilmer hatten sich den US-Horrorfilm "Friday 13" zum Vorbild genommen. Sie wollten ihr Video am Freitag, den 13. September, in den Online-Netzwerken veröffentlichen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.