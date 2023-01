Lützerath: Erste Gebäude wurden schon abgerissen

Im besetzten deutschen Braunkohleort Lützerath begannen Arbeiter gestern damit, eine ehemalige landwirtschaftliche Halle abzureißen. Der Energiekonzern RWE hatte Donnerstagfrüh einen "geordneten Rückbau" in den von der Polizei freigegebenen Bereichen in Lützerath angekündigt. Die Exekutive setzte die am Mittwoch begonnene Räumungsaktion den ganzen Tag fort.