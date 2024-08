Londoner Polizei "gut vorbereitet" auf Konzerte von Taylor Swift

In Wien waren vergangene Woche mehrere Auftritte der 34-Jährigen wegen Terrorgefahr abgesagt worden – in London sollte sie Donnerstagabend erstmals seitdem wieder auf der Bühne stehen. In den kommenden Tagen sind insgesamt fünf Auftritte im Wembley-Stadion geplant.

"In Wembley beginnt am Donnerstagabend eine Reihe von Konzerten und wir freuen uns darauf, Tausende Menschen in der Hauptstadt zu begrüßen", teilte Commander Lou Puddefoot von der Metropolitan Police mit. In den vergangenen Monaten hätten sie sehr eng mit Stadion, Veranstaltern und anderen Partnern zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass alle Besucher eine sichere und gute Erfahrung haben können. "Wir sind gut vorbereitet auf diese Veranstaltung."

Noch immer kein Statement zur Absage

Die Öffentlichkeit solle sich darauf einstellen, Polizeikräfte und Sicherheitsleute zu sehen, so die Exekutive. Schon am Nachmittag waren viele Menschen in der U-Bahn unterwegs zum Konzert, teils mit Fan-Shirts, Freundschaftsbändchen und Glitzerschmuck.

Zu den Absagen ihrer drei geplanten Wien-Konzerte hat sich Swift bisher nicht öffentlich geäußert. Einem 19-Jährigen aus Niederösterreich wird vorgeworfen, er habe im Namen der radikalislamistischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) mit einem Sprengsatz und Stichwaffen Konzertbesucher vor dem Ernst-Happel-Stadion töten wollen. Der Hauptverdächtige bestritt die Vorwürfe zuletzt. Auch zwei weitere junge Männer sitzen in Untersuchungshaft.

Swift soll auf ihrer "Eras Tour" ihr vorerst letztes Konzert in Europa am Dienstag in London geben. Die Tournee soll im Herbst in den USA und Kanada weitergehen.

