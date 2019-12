London: Mit Wal-Zahn Schlimmeres verhindert

LONDON. Bei dem Terroranschlag in London am Freitag mit zwei Toten ist womöglich nur durch das beherzte Eingreifen von Zivilisten Schlimmeres vereitelt worden. Ein als Koch in London arbeitender Pole bekämpfte den Attentäter Augenzeugenberichten zufolge mit einem Narwal-Stoßzahn, den er kurzentschlossen von der Wand der Fishmonger’s Hall genommen hatte. Auf einem Video ist zu sehen, wie er den Attentäter mit dem Walzahn traktiert, während ein anderer ihm mit dem Feuerlöscher ins Gesicht sprüht. Gemeinsam soll es ihnen gelungen sein, dem Attentäter zwei Messer zu entwenden, die er mit Klebeband an seinen Händen befestigt hatte. Der Pole soll jetzt die Medaille für Zivilcourage bekommen.

In Großbritannien ist unterdessen eine Debatte über die routinemäßige vorzeitige Entlassung von Häftlingen entbrannt. Der Attentäter Usman Khan war ein verurteilter Terrorist, der vorzeitig auf freien Fuß gekommen war. Er hatte gemeinsam mit neun weiteren Extremisten einen Anschlag auf die Londoner Börse geplant, bevor er 2012 zu 16 Jahren Haft verurteilt wurde.

Der britische Premier Boris Johnson machte die frühere Labour-Regierung verantwortlich. Die Freilassung Khans sei aufgrund von Gesetzesänderungen möglich gewesen, "die von der Labour-Partei vollzogen wurden", sagte Johnson.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Boris Johnson Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.