Löwe tötete in der Slowakei seinen Besitzer

Ein Löwe hat in einem privaten Zoo in der Slowakei einen Mann getötet. Das berichteten slowakische Medien am Dienstag. Nach Informationen des TV-Nachrichtensenders TA3 handelte es sich bei dem Toten um den Besitzer des Zoos. Das habe auch ein Angehöriger bestätigt. Die Polizei hatte zuvor auf Facebook mitgeteilt, sie sei von Mitarbeitern des Zoos alarmiert worden, weil der Mann nicht aus dem Auslauf der Raubtiere zurückgekehrt sei. Schließlich habe man ihn tot gefunden.

Nach von der Polizei nicht bestätigten Informationen des Senders TV Markiza soll das Opfer regelrecht zerfetzt worden sein. Der Mann sei in das Tiergehege gegangen, um den Raubtieren Futter zu bringen. Die Polizei habe zunächst nur ein Bein, dann erst andere Körperteile gefunden. Rettungskräfte mussten zunächst warten, bis Zoomitarbeiter und ein Tierarzt ihnen einen sicheren Zugang zu dem Mann ermöglichten. Dann stellte sich aber heraus, dass er bereits tot war.

In dem Privatzoo in der Siedlung Oskerda, nahe der nordslowakischen Regionalhauptstadt Zilina, werden neben Löwen und Tigern auch andere exotische Tiere gehalten und der Öffentlichkeit präsentiert.

