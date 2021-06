Lignano startet mit Impfung von Touristen

Am 22. und 23. Juni werden circa 1.000 Urlauber die erste oder zweite Dosis erhalten können. Die Immunisierung erfolgt in der kommunalen Sporthalle Lignanos, in der ein Impfzentrum eingerichtet wurde, teilten die friaulischen Gesundheitsbehörden mit.

Die Impfkampagne, von der auch Ausländer profitieren können, betrifft auch andere touristische Ortschaften in Friaul. So sollen Urlauber auch in Grado und Tarvis geimpft werden, hieß es.

Italien setzt seine Impfkampagne zügig fort. Eine halbe Million Impfungen werden täglich durchgeführt. Um die Impfkampagne im Sommer nicht zu unterbrechen, sollen Bürger auch außerhalb ihres Wohnorts geimpft werden. Damit werden sich die Italiener auch in einigen Urlaubsorten immunisieren lassen können, wie aus einem Plan der Regionen hervorgeht.