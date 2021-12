Lieferengpässe: McDonald's rationiert in Japan Pommes

Ab Freitag werden in den 2.900 Restaurants von McDonald's in Japan zunächst eine Woche lang nur noch kleine Portionen serviert, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Grund für die Knappheit seien die heftigen Überschwemmungen im Westen Kanadas sowie Unterbrechungen in den globalen Lieferketten wegen der Corona-Pandemie.

Das Unternehmen erklärte, es gehe darum, allen Kunden trotz "der Schwierigkeit, eine stabile Versorgung mit Grundzutaten aufrechtzuerhalten", die Möglichkeit zu bieten, Pommes frites zu bestellen. Die Feiertage zum Jahresende sind für Fastfood-Restaurants in Japan wichtige Geschäftstage.

Derzeit seien keine Kunden in anderen Märkten betroffen, teilte McDonald's auf Anfrage am Mittwoch mit. Das Unternehmen beobachte weltweit die Situation aufmerksam, sagte ein Sprecher des Konzerns mit Sitz in Chicago.