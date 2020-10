Licht in Geheimnisse des Universums gebracht

Mit diesen Worten verkündete der Generalsekretär der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften, Göran Hansson, gestern die Physiknobelpreisträger.

Der Preis ging zur Hälfte an den britischen Mathematiker und Physiker Roger Penrose für die Entdeckung, dass die Bildung Schwarzer Löcher der Vorhersage der Allgemeinen Relativitätstheorie folgt. Die andere Hälfte teilen sich Ghez und der deutsche Astrophysiker Genzel für die Entdeckung eines supermassiven kompakten Objekts im Zentrum unserer Galaxie.

Sie hoffe, "andere junge Frauen für das Feld begeistern zu können", sagte die 55-Jährige von der University of California in Los Angeles. Es gebe auf dem Gebiet noch jede Menge zu tun. Immerhin wisse man noch keineswegs, was in Schwarzen Löchern passiert. Klar sei lediglich, dass in diesen wichtigen "Bausteinen des Universums" die "Gesetze der Physik zusammenbrechen".

Roger Penrose Bild: afp

1965 den Nachweis erbracht

Die ersten Hinweise auf Schwarze Löcher fand bereits Albert Einstein in seiner Allgemeinen Relativitätstheorie. So recht daran glauben wollte er jedoch nicht. Es war Penrose, der 1965 den Nachweis erbrachte, dass diese mysteriösen massereichen Gebilde Einsteins Theorie zufolge tatsächlich entstehen.

So habe der 89-Jährige "geniale mathematische Methoden" verwendet, um zu beweisen, dass Schwarze Löcher eine direkte Folge der Relativitätstheorie sind und letztendlich nicht mehr und nicht weniger gezeigt, als "dass Schwarze Löcher wirklich existieren", sagte David Haviland, Vorsitzender des Nobel-Komitees.

Genzel (68) vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching bei München und Ghez konzentrierten sich mit ihren Teams Anfang der 1990er Jahre auf das "Sagittarius A*" (gesprochen: Sigittarius A Stern) genannte Zentrum der Milchstraße, das Radiowellen aussendet. Sie vermaßen die Bahnen der hellsten Sterne in dieser Region sehr genau und zeigten, dass ein extrem schweres, unsichtbares Objekt sie auf große Geschwindigkeit beschleunigt.

Überzeugendster Beweis

Dieses 26.000 Lichtjahre entfernte supermassive Objekt konzentriert vier Millionen Sonnenmassen in einem Gebiet nicht größer als unser Sonnensystem. Die beiden entwickelten Methoden, um durch die riesigen Wolken aus interstellarem Gas und Staub zum Zentrum der Milchstraße zu sehen. Ihre Pionierarbeit habe den bisher überzeugendsten Beweis für ein supermassives Schwarzes Loch im Zentrum der Milchstraße geliefert.

Reinhard Genzel Bild: Reuters