LGBTQ-Gesetz: Lehrerin droht Strafe wegen Disney-Film

Ein Disney-Film sorgt in Florida für Aufregung: Weil Lehrerin Jenna Barbee ihren Schülerinnen und Schülern den Animationsfilm „Strange World“ gezeigt hat, ermittelt nun die Schulbehörde des Bundesstaats im Südosten der Vereinigten Staaten wegen Fehlverhaltens gegen sie, wie die britische Tageszeitung The Guardian berichtet.

Auch wenn der Animationsfilm im Kino nicht unbedingt einschlug, ist seine Botschaft sehr speziell. „Strange World“ thematisiert Klimakrise, Vielfalt und Inklusion. Die Geschichte: Vor einem Vierteljahrhundert entdeckte der Teenager Searcher Clade bei einer Expedition mit seinem Vater Jaeger eine leuchtende Pflanze in den Bergen. Seither ist sie die Energiequelle für das aufblühende Reich Avalonia, das von unüberwindlichen Bergen umschlossen ist. Als eine mysteriöse Krankheit die Ernte bedroht, macht sich Bauer Searcher mit einer Crew mitsamt Gattin Meridian und seinem schwulen Sohn Ethan auf eine Expedition ins Erdinnere, wo die Wurzel der Pflanze vermutet wird. Auf ihrer Mission stoßen sie nicht nur auf Ethans verschollenen Opa – ein Macho, wie er im Buche steht – sondern erfahren auch einiges über Ressourcenknappheit und Zusammenhalt.

Das wäre alles kein Problem, wenn die Schule nicht in Brooksville im US-Staat Florida stehen würde. Denn dort hat der republikanische Gouverneur Ron DeSantis das sogenannte „Don’t say gay“-Gesetz erlassen. Das verbietet Pädagogen, ihre Schüler über Geschlechter und sexuelle Identitäten in der Schule aufzuklären. Und deswegen ermittelt jetzt die örtliche Schulbehörde gegen Lehrerin Jenna Barbee.

"Ich dränge nicht, ich akzeptiere einfach"

Barbee wollte den Film laut eigener Aussage zeigen, um ihren Schülern nach einem Vormittag voller Prüfungen eine Pause zu gönnen. Er war auch wichtig für den Geografie-Unterricht. Sie holte sich sogar das Einverständnis aller. Doch Shannon Rodriguez, selbst Mutter und Mitglied im Schulaufsichts-Gremium, zeigte die Lehrerin bei einer Schulratssitzung an.

Rodriguez ist zudem Mitglied der rechten Gruppe „Moms for Liberty“, teilt die radikalen Ansichten von Ron DeSantis und fordert wie er, Bücher, die sie selbst als „Schmutz“ und „Porno“ bezeichnet, aus den Schulregalen zu entfernen. In einer sechsminütigen Video-Erklärung auf TikTok verteidigte sich nun die Lehrerin: „Ich habe viele Fünftklässler, die in diesem Jahr zu mir gekommen sind, lange bevor ich den Film gezeigt habe, und mir erzählt haben, dass sie Teil der LGBTQ-Gemeinschaft sind. Für mich ist das keine große Sache. Also habe ich einfach gesagt: Ok, super, ich dränge nichts, ich akzeptiere einfach. Das ist es, was ich tue“, erläutert Barbee.

