Lettland verlängert Ausnahmezustand bis 12. Mai

Auf Beschluss des Kabinetts in Riga gilt die zunächst bis 13. April vorgesehene Maßnahme in dem baltischen EU-Land nun bis zum 12. Mai. Dies sagte Regierungschef Krisjanis Karins am Dienstag in Riga.

Lettland verzeichnete bis dato 548 bestätigte Coronavirus-Infektionen und zwei Todesfälle. Während des Ausnahmezustands sind öffentliche Veranstaltungen untersagt, Schulen und Kindergärten geschlossen. Auch viele Geschäfte, Restaurants und Freizeiteinrichtungen sind dicht, der internationale Personenverkehr ausgesetzt.

"Die Situation mit dem Covid-19-Virus in Lettland ist im Allgemeinen stabil. Wir können uns jetzt jedoch nicht entspannen, da in Europa diese Pandemie sich immer noch ausbreitet", sagte Karins. Nach Beratungen mit Epidemiologen habe die Regierung daher beschlossen, den Ausnahmezustand zu verlängern. "Dies bedeutet, dass wir die Beschränkungen nicht verschärfen, aber auch nicht lockern".

Gesundheitsministerin Ilze Vinkele mahnte die Bevölkerung, trotz des frühlingshaften Wetters diszipliniert zu sein und sich über Ostern an die geltenden Kontaktbeschränkungen und Corona-Regeln zu halten. Dann könnte Lettland bis Mittsommer mit dem Coronavirus "fertig werden", sagte sie.

