"Let It Go" im Schutzbunker: Dieses Mädchen berührt Millionen

Täglich gehen erschütternde Bilder von zerstörten Stadtteilen, in Panik flüchteten Menschen, verzweifelten Familien und schwer bewaffneten Soldaten aus der Ukraine in die Welt hinaus. Neben all dem Leid und den tragischen Meldungen, die der Krieg hervorbringt, gibt es auch Symbole der Hoffnung, Bilder die Mut machen. So wie die Aufnahmen eines kleinen Mädchens, die sich in den vergangenen Tagen wie ein Lauffeuer im Netz verbreiten.

Zu sehen ist eine junge Ukrainerin, die in einem Luftschutzbunker das Lied "Let It Go" aus dem Disney-Film "Frozen" ("Die Eisprinzessin") anstimmt. Herrscht zu Beginn noch chaotisches Durcheinander in dem Raum unter der Erde, verstummen die Anwesenden zusehends, als das Mädchen auf Ukrainisch zu singen beginnt und so für einen besonderen Moment inmitten eines blutigen Krieges sorgt.

Mehr als sieben Millionen Menschen haben das Video, das angeblich in der ukrainischen Hauptstadt Kiew aufgenommen wurde, bereits angesehen. Zehntausendfach wurde der Clip geteilt. Selbst Idina Menzel, die Sängerin der Originalversion des Disney-Songs "Let It Go", griff das Video auf und schrieb auf Twitter dazu: "Wir sehen euch. Wir sehen euch wirklich, wirklich."

"Schaut mal, gegen wen ihr kämpft"

Urheberin des Videos will eine gewisse Marta Smekhova sein. Sie habe das Mädchen in dem Luftschutzkeller mit Einverständnis ihrer Eltern gefilmt, schreibt sie auf Facebook. Das Mädchen habe ihr erzählt, dass sie gerne singe und davon träume, von einem großen Publikum gehört zu werden. Daraufhin zückte Smekhova das Handy und filmte die berührenden Szenen. "Amelia, dein Gesang hat niemanden gleichgültig gelassen", schreibt sie dazu auf Facebook und: "Schaut mal Russen, gegen wen ihr kämpft!"

Hunderttausende in Not

Zwölf Tage nach Beginn der russischen Invasion in die Ukraine sind Hunderttausende Menschen in den angegriffenen Städten in Not. Die geplante Rettung von Zivilisten aus umkämpften ukrainischen Städten kommt weiterhin nicht voran. Zwar hat man sich auf humanitäre Korridore verständigt, offenbar wurde aber die Feuerpause nicht eingehalten. In den größeren Städten verschanzen sich dieser Tage Tausende in Luftschutzkellern und harren dort aus. Andere versuchen, vor den russischen Bomben zu flüchten – Erschütternde Bilder erreichen uns auch aus Irpin: