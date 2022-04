Leichen von 14 Migranten vor Tunesien geborgen

98 Migranten, die sich auf vier in Schwierigkeiten geratenen Booten befanden, konnten gerettet werden, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA unter Berufung auf Quellen der tunesischen Küstenwache. Die Suche nach zehn weiteren Vermissten musste wegen schlechten Wetters eingestellt werden.

Die Küste um Sfax hat sich zu einem bedeutenden Ort für Flüchtlinge und Migranten entwickelt, die nach Europa ablegen. Das tunesische Innenministerium hatte diese Woche mitgeteilt, man habe voriges Jahr 20.000 Bootsmigranten festgenommen. Mindestens 15.000 erreichten 2021 von dort aus Italien.

Die Crew des Rettungsschiffes "Ocean Viking" brachte indes 70 Migranten in internationalen Gewässern vor Libyen in Sicherheit. Die Menschen befanden sich auf einem in Seenot geratenen Schlauchboot, das bereits Luft verlor, twitterte die Hilfsorganisation "SOS Mediterranee", Betreiberin des Schiffes. Während des Einsatzes näherte sich ein libysches Patrouillenschiff, was Panik auslöste.