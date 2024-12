Lebenslange Haft für Angehörige nach Tod von 8-jähriger Türkin

Die Leiche der kleinen Narin Güran war im September nach 19-tägiger Suche in einem Fluss unweit ihres Heimatdorfes in der südöstlichen Provinz Diyarbakir gefunden worden. Ein Gericht in Diyarbakir verurteilte die drei Angehörigen des Kindes am Samstag wegen gemeinschaftlichen Mordes.

Landesweite Suchaktion

Ein weiterer Angeklagter wurde zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Narins Verschwinden im August hatte eine landesweite Suchaktion ausgelöst. Zahlreiche Prominente schlossen sich der Online-Kampagne "Findet Narin" an. Nach 19 Tagen wurde die in einem Sack versteckte Leiche der Achtjährigen schließlich in einem Fluss rund einen Kilometer von ihrem Wohnort entfernt gefunden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper