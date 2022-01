Eigentlich sollten wir längst in der Luft sein, aber das Flugzeug steht noch immer am Gate. Ein gewöhnlicher Inlandsflug aus der chinesischen Provinz nach Peking. Der Platz neben mir ist frei, der einzige, so viel ich sehen kann. Womöglich warten wir noch auf einen letzten Passagier. Doch dann kommt Unruhe auf, die Stewardessen versuchen sich bei mir zu entschuldigen, ich weiß aber noch immer nicht, worum es überhaupt geht.