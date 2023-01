Laser können Blitze zum Blitzableiter locken

Ein Laser kann bei einem Gewitter Blitzentladungen zu einem Blitzableiter führen. Das zeigt die Untersuchung einer internationalen Forschergruppe an einem 124 Meter hohen Telekommunikationsturm auf dem Schweizer Berg Säntis. Die Erkenntnis könnte zu einem besseren Blitzschutz für Flughäfen, Startrampen etc. führen, schreibt das Team um Aurélien Houard vom Laboratoire d’Optique Appliquée in Palaiseau bei Paris im Magazin "Nature Photonics".

Die Bilder einer Spezialkamera zeigen, dass sich der Blitz mehr als 50 Meter um den Laserstrahl herumwindet und dann in den Blitzableiter des Turms einschlägt. Der Laser verfügte über eine Wellenlänge von einem Mikrometer und eine Wiederholungsrate von 1000 Hertz. Der Blitz folgte wohl jenem Bereich, den der Laser vorher aufheizte und leitfähiger machte.

Laser lenkt Blitz ab. Bild: ENSA Paris

