Landeshauptmann nach Morddrohungen unter Polizeischutz

Sein Haus wird überwacht. Diese Sicherheitsmaßnahme wurde vom Ausschuss für öffentliche Ordnung und Sicherheit der Provinz beschlossen, berichteten lokale Medien.

Am Montag wurde im Postverteilzentrum in Trient ein Umschlag mit einer Patrone abgefangen, die an das Sekretariat des Landeshauptmann gerichtet war. Der Brief war mit "Der einsame Wolf" unterzeichnet und enthielt Drohungen gegen Fugatti und seine Kinder. Die Ermittlungen der Polizei in Trient konzentrieren sich auf Tierschützer. Fugatti, ein Spitzenpolitiker der rechten Partei Lega, hatte sich in den vergangenen Wochen viel Kritik zugezogen, weil er Problembären töten lassen will.

Der Politiker reagierte gelassen auf den Drohbrief. "Ich bin ganz ruhig und werde meine Arbeit so fortführen, wie ich es immer getan habe", sagte der Landeshauptmann. Bereits 2021 musste Fugatti nach Drohungen aus der Tierschützerszene unter Personenschutz gestellt werden.

