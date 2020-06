Längster Blitz der Welt legte 700 Kilometer zurück

Wie die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) mitteilte, wurde der längste Blitz am 31. Oktober 2018 bei einem Gewitter in Brasilien gemessen. Er legte demnach mehr als 700 Kilometer am Himmel zurück, was in etwa der Entfernung von London nach Basel entspricht.

Der bisherige Rekord lag bei 321 Kilometern und wurde 2007 in den USA aufgestellt. Der am längsten dauernde Blitz hielt sich nach Angaben der WMO am 4. März 2019 für 16,73 Sekunden über dem Norden Argentiniens. Das war mehr als doppelt so lange wie der bisherige Rekordhalter, der 2012 über Südfrankreich 7,74 Sekunden gedauert hatte.