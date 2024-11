Kunstwerk mit Schönheitsfehler - So sieht Taylor Swift in Kuchenform aus

Bei einer Backmesse in Birmingham in England wurde eine lebensgroße Kuchenstatue der Musikerin ausgestellt. Die Hände seien allerdings beim Transport abgefallen, meldete die britische Nachrichtenagentur PA. Der Kuchen sollte daher nicht mehr am Wettbewerb teilnehmen.

Die zuckersüße Statue zeigt Musikerin Swift ("Shake It Off", "Bad Blood") in einem ihrer typischen Bodys, die sie auf ihrer Tournee trägt. Die Sängerin hatte im Sommer auf ihrer "Eras"-Tour auch mehrere Konzerte in Großbritannien gespielt. Jene in Wien wurden bekanntlich wegen Terroralarms abgesagt.

Elza Baldzhiyska bei der Arbeit an ihrem Taylor-Swift-Kuchen Bild: DARREN STAPLES (AFP)

Der Kuchen wurde von einer Tortenkünstlerin gestaltet. Beim Transport in einem Van sei das Backwerk allerdings beschädigt worden, meldete PA. Fotos zeigten, wie dem Kuchen beide Hände fehlen. Außerdem bog sich die Figur zur Seite.

Kuchenstatuen und andere Kunstwerke

Bei der Messe Cake International im mittelenglischen Birmingham werden verschiedene kunstvolle Backwerke ausgestellt. Darunter ist eine Kuchenstatue von Königin Elizabeth I., die im 16. Jahrhundert in England regierte. Im vergangenen Jahr war auch ein Kuchen ausgestellt worden, der den heutigen britischen Monarchen zeigte: König Charles III.

