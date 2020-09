Kreuzfahrtschiff mit Coronainfizierten in Piräus angelegt

Die ersten Schnelltests seien negativ gewesen, berichtete das Staatsfernsehen am Dienstag. 922 Urlauber und 666 Besatzungsmitglieder müssten bis auf Weiteres an Bord bleiben.

Am Montag war bekannt geworden, dass zwölf Crewmitglieder an Bord positiv auf das Corona-Virus getestet worden waren. Sie seien auf dem Schiff isoliert worden, teilte die Reederei Tui Cruises mit. Bei der gesamten Besatzung seien in den vergangenen 14 Tagen keine Auffälligkeiten festgestellt worden, keines der zwölf Crew-Mitglieder habe Symptome gezeigt, hieß es bei TUI Cruises. Das Schiff war am Sonntagabend von der kretischen Hafenstadt Heraklion ausgelaufen.