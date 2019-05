Kreuzfahrtschiff dürfte Havarie ausgelöst haben

"Wir möchten es genau wissen, was passiert ist und warum." Ungarns Ministerpräsident Victor Orban versprach gestern, die Ursache für das Unglück auf der Donau in Budapest in der Nacht auf Donnerstag so gründlich wie möglich aufzuklären. "Es erschüttert die Menschen. Die Passagiere hatten bei dem Unfall fast gar keine Überlebenschance", sagte Orban.

Laut Experten dürfte der kleine Ausflugsdampfer "Hableany" (Nixe) nicht – wie bisher angenommen – vor das größere Hotel-Schiff "Viking Sigyn" gefahren sein. Vielmehr soll das Donau-Kreuzfahrtschiff gegen das kleinere Boot gesteuert und damit das Unglück verursacht haben. Das größere Schiff hätte seine Geschwindigkeit verringern und die Durchfahrt des Ausflugsdampfers unter der Brücke abwarten müssen, zitierte die ungarische Nachrichtenagentur MIT Attila Bencsik, den Vorsitzenden des Verbandes der Ungarischen Binnenschiffer. Die Sogwirkung dürfte zu dem Unfall geführt haben, der 28 Menschen das Leben gekostet haben dürfte. Bisher wurden sieben Leichen geborgen, 21 Menschen – alles Gäste aus Südkorea, die auf der "Hableany" unterwegs waren – gelten als vermisst.

Kapitän der "Viking" verhaftet

Der ukrainische Kapitän des Schweizer Kreuzfahrtschiffs wurde am Donnerstagabend verhaftet. Die Suche nach den Vermissten ging auch gestern weiter. Spezialtaucher sollen das Wrack untersuchen, weil dort etliche der Vermissten vermutet werden. Allerdings können sie im Moment noch nicht in das Schiff, sagt Außenminister Péter Szijjártó: "Die Such- und Rettungsmannschaften müssen mit schwierigen Umständen rechnen. Die Sicht in sechs Metern Tiefe ist praktisch null." Dazu kommen die starke Strömung nach den heftigen Regenfällen der vergangenen Tage und die Gefahr durch Treibholz.

Viele der 21 Vermissten werden im Schiffswrack vermutet. Überlebende berichteten, dass alle Personen, die an Deck waren, über Bord gefallen sind. Diejenigen, die im Schiff waren, hatten wohl keine Chance rauszukommen.

Angehörige eingetroffen

Am Ufer in der Nähe der Unglücksstelle bei der Margaretenbrücke in der Budapester Innenstadt haben trauernde Menschen Blumen niedergelegt und Kerzen aufgestellt. Inzwischen sind auch erste Angehörige aus Südkorea in der ungarischen Hauptstadt angekommen.