Koma-Patient erwachte sieben Wochen nach Marmolata-Unglück

Davide Carnielli, der Trentiner Bergsteiger, der seit dem Gletscherunglück auf der Marmolata mit elf Todesopfer am 3. Juli in einem Krankenhaus in Treviso lag, ist aus dem Koma erwacht. Dies schrieb seine Schwester Valeria auf Facebook. "Davide befindet sich in einer Phase des Erwachens. Ihn erwartet ein langer Weg der Genesung, begleitet von der Liebe seiner Familie", berichtete die Frau.

Sie dankte den Rettungskräften, dem Präsidenten der Provinz Trient, Maurizio Fugatti, und dem Präsidenten der Region Venetien, Luca Zaia. Der Patient müsse sich aber noch weiteren Therapien unterziehen, bevor er das Krankenhaus verlassen könnte.

Der 30-jährige Bergsteiger galt nach dem Unglück zunächst als vermisst und wurde von seiner Familie im Krankenhaus von Treviso gefunden, wo er in ernstem Zustand und ohne Ausweis eingeliefert wurde. Bei dem Unglück kamen sechs Männer und drei Frauen aus Italien sowie zwei tschechische Bergsteiger ums Leben.

