Kolumbianischer Bergsteiger in Tiroler Bergen tot aufgefunden

Der Mann war bereits seit vergangenen Donnerstag in Deutschland als vermisst gemeldet worden, berichtete die Polizei. Befreundete "Drohnenpiloten" der Lebensgefährtin suchten zuvor mehrmals mit den Drohnen das Hornbachtal und seine Seitentäler ab.

Am Dienstag musste im Ilfental eine Suchaktion aufgrund von Gewittern abgebrochen werden. Am Mittwoch wurde die Suche mit dem Hubschrauber des Innenministeriums wieder aufgenommen, in dem unzugänglichen Tal wurde der Kolumbianer schließlich aufgefunden. Erhebungen zur Unfallursache sind im Gange, eine Obduktion wurde angeordnet.

