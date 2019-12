Kokain aus Kolumbien bei Danzig beschlagnahmt - Marktwert sind 470 Millionen Euro

Das mit Kreide vermischte Kokain wurde von den Zollbehörden in der Hafenstadt Gdingen (Gdynia) bei Danzig in einem Container aufgespürt, wie Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Donnerstag mitteilte.

Morawiecki sprach vom größten Schlag gegen die Drogenkriminalität in den vergangenen Jahren. Im Zusammenhang mit der Beschlagnahmung des Kokains sei im Westen des Landes ein "sehr professionelles" Labor entdeckt worden, sagte Polizeichef Jaroslaw Szymczyk. Die Polizei habe sieben Verdächtige festgenommen - vier Kolumbianer, zwei Polen und einen in Deutschland ansässigen Iraner. In dem Labor wurden auch mehrere hundert Liter chemische Substanzen gefunden, die laut Szymczyk vermutlich ebenfalls Kokain enthalten.

