König Charles III. zum zweiten Mal gekrönt

Bei einer feierlichen Zeremonie in der St.-Giles-Kathedrale in Edinburgh erhielt der Monarch am Mittwoch die "Honours of Scotland" - Krone, Zepter und Staatsschwert. An dem Gottesdienst nahmen auch Charles' ältester Sohn William und seine Frau Kate sowie weitere Mitglieder der königlichen Familie teil.

Zuvor hatte es im Zentrum von Edinburgh eine Prozession mit prominenten Vertreter aus Kunst, Politik, Bildung, Gesellschaft und Wirtschaft gegeben. Soldaten in traditionellen Schottenröcken marschierten auf der gepflasterten Royal Mile zur Musik ihrer Dudelsäcke. Angeführt wurden sie von einem Shetland-Pony namens Corporal Cruachan IV, dem Maskottchen des Königlichen Regiments von Schottland. Mit einer Flugschau endeten die Feierlichkeiten.

Der Besuch des 74-jährigen Monarchen und dessen zweite Krönung in Schottland war umstritten. In der Menschenmenge am Straßenrand befanden sich auch Kritiker der Monarchie. Sie hielten Schilder, auf denen "Nicht mein König" zu lesen war. Teilweise kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei.

Die Schottische Nationalpartei (SNP) und die schottischen Grünen streben die Unabhängigkeit Schottlands von Großbritannien an und lehnen die Erbmonarchie ab.

König Charles III. und seine Ehefrau Camilla befinden sich derzeit für eine Woche mit offiziellen Verpflichtungen in Schottland. Während dieser Zeit wohnen sie in der offiziellen königlichen Residenz Holyroodhouse.

