Knesset: 30 Katzen erhalten Immunität

Die Katzen haben im Laufe der Jahre den Hinterhof des Parlaments besetzt und wurden inoffiziell von einem Teil des Personals adoptiert, das sie mit Futter und Wasser versorgte. Zum Leidwesen einiger Parlamentarier hatten sich jedoch einige die Freiheit genommen, die glänzenden Hallen der Macht zu betreten. Daraufhin bat Knesset-Direktor Sami Baklash die Umweltchefin des Parlaments, Tamar Bar-On, einen umfassenden und geordneten Adoptionsplan für die Katzen zu formulieren, weil sie "ein wichtiges Glied im ökologischen Gleichgewicht der Einrichtung" seien. "In der Anfangsphase wird die Knesset die Katzen in tierärztliche Behandlung überführen, was die Kastration, die Markierung jeder Katze im Ohr, die Impfung gegen Tollwut und gegebenenfalls die medizinische Behandlung einschließt", so Bar-On.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.