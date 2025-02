Klinikleiter: Drei Babys in Gaza an Unterkühlung gestorben

Said Saleh, Chef des Krankenhauses Asdika al-Marid in Gaza, erklärte, die Babys seien innerhalb der letzten Stunden gestorben. Die von der islamistischen Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde äußerte sich zunächst nicht dazu.

Seit mehr als einem Monat herrscht im Gazastreifen eine Waffenruhe. Hunderttausende Palästinenser haben aber durch die mehr als 15 Monate andauernden Kämpfe zwischen der israelischen Armee und der Hamas ihr Zuhause verloren. Ihre Zelte aus Plastikfolien bieten nach UNO-Angaben kaum Schutz gegen Kälte, Sturm und Regen. Die Temperaturen in der Region sind gegenwärtig ungewöhnlich niedrig und fallen nachts auf nur wenige Grad Celsius über dem Gefrierpunkt. Babys sind in solchen Situationen besonders gefährdet, weil sie ihre Körpertemperatur noch nicht selbstständig regulieren können.

US-Millionen fehlen für Evakuierung schwerkranker aus Gaza

Durch das Einfrieren amerikanischer Hilfsgelder fehlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Gazastreifen laut eigenen Angaben 46 Millionen Dollar (44 Mrd Euro). Das Geld sei unter anderem für die Evakuierung schwer kranker Kinder oder den Wiederaufbau schwer beschädigter Krankenhäuser vorgesehen gewesen, sagte Rik Peeperkorn, WHO-Koordinator für die von Israel besetzten Gebiete. Noch könnten die Operationen mit Geld anderer Geber finanziert werden. Die WHO hoffe aber, dass das Geld wieder freigegeben werde.

Polio-Impfkampagne läuft gut

Die neue Polio-Impfkampagne der WHO laufe allerdings gut, sagte Peeperkorn. In den vergangenen Tagen seien 92 Prozent der 591.000 Kinder unter zehn Jahren, die geimpft werden sollen, erreicht worden. Die Kampagne war nötig, weil nach zwei Impfrunden im vergangenen Herbst trotzdem noch Polioviren im Abwasser gefunden wurden. Rund 7.000 Kinder hätten wegen der Kriegssituation damals nicht erreicht werden können.

Seit dem 1. Februar wurden nach Angaben von Peeperkorn 889 schwer kranke Patienten aus dem Gazastreifen gebracht, unter ihnen 335 Kinder. Es warteten aber Tausende weitere auf Hilfe, die sie dort nicht bekommen können. Er appellierte an Israel, wie vor dem Krieg wieder Verlegungen in Krankenhäuser nach Ost-Jerusalem oder in das besetzte Westjordanland zu ermöglichen.

Unterdessen eröffnete das Palästinensische Rote Kreuz ein Feldlazarett mit 54 Betten in Gaza-Stadt. Die ersten Patienten seien schon angekommen, teilte die Föderation der Rotkreuzgesellschaften (IFCR) in Genf mit. Dort könnten Neugeborene versorgt werden, und es verfüge über eine Intensivstation und zwei Operationssäle.

