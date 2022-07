Klimaschutz beginnt im Einkaufswagerl

Bis zu ein Drittel aller Treibhausgas-Emissionen fallen in Österreich laut Klimaschutzbericht 2021 des Umweltbundesamts bei der Lebensmittelerzeugung an, inklusive Kochen und Abfallentsorgung. Vor allem tierische Lebensmittel fallen in dieser Bilanz negativ auf: Allein das von Rindern bei der Verdauung ausgestoßene Methan machen knapp fünf Prozent der gesamten CO2-Emissionen aus.

CO2-Bilanz von Produkten intransparent

Ein Blick in die Supermarktregale verdeutlicht, dass eine entsprechende Kennzeichnung auf Lebensmitteln bislang fehlt. Die Klimabilanz einzelner Produkte ist für Konsumentinnen und Konsumenten somit meist nicht ersichtlich - und das nicht nicht nur in Österreich. Die dänische Regierung plant deshalb jetzt die Einführung eines einheitlichen Labels, das die jeweilige CO2-Bilanz eines Produkts transparent machen soll. "Es sollte viel einfacher sein, grüne Entscheidungen zu treffen, wenn wir Lebensmittel in den Einkaufswagen legen", schreibt der dänische Minister für Lebensmittel, Landwirtschaft und Fischerei dazu auf Twitter. Für die Erarbeitung dieser Etiketten sollen neun Millionen Kronen (1,21 Millionen Euro) investiert werden.

EU-weite Initiative geplant

Um die Ziele des "European Green Deals" - dem Maßnahmenpaket der EU für Klimaneutralität bis 2050 - zu erreichen, sollen bis 2030 die Hälfte der EU-weiten Treibhausgas-Emissionen reduziert werden. Im Rahmen der so genannten "Farm-to-Fork"-Strategie ist deshalb eine EU-weite Kampagne für einheitlichere und transparentere Lebensmittelkennzeichnung geplant. Der konkrete Rechtsrahmen dafür soll bis Ende 2023 vorliegen. Wie so ein EU-weit einheitliches Nachhaltigkeitslabel konkret aussehen soll, bleibt damit noch offen.

Allerdings lässt sich auch jetzt schon beim alltäglichen Einkauf CO2 sparen, indem man beispielsweise: