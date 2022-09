Am 23. Mai hob der Solar-Butterfly ab – bildlich gesprochen. Tatsächlich wurde das Tiny-House auf Rädern in Luzern (Schweiz) an die Anhängerkupplung eines E-Autos gehängt. Eine Reise begann, die für vier Jahre konzipiert ist. Die Mission lautet, Klimaprojekte und -pioniere zu besuchen, um zu zeigen: Die Lösungen sind da, es ist noch nicht zu spät, etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen.