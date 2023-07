Klimaphänomen El Niño: Die heißesten Jahre stehen noch bevor

Voraussichtlich – die Wissenschafter nennen eine Wahrscheinlichkeit von 98 Prozent – würden mindestens eines dieser Jahre sowie der gesamte Fünfjahreszeitraum am wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen sein, erklärt die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) in Genf. Die wärmsten acht Jahre, die jemals aufgezeichnet wurden, lagen alle zwischen 2015 und 2022.

Alle sieben Jahre

Für die steigenden Temperaturen machen die Wissenschafter neben dem Klimawandel auch das Wetterphänomen El Niño verantwortlich. El Niño tritt alle zwei bis sieben Jahre auf und kann die globalen Temperaturen zusätzlich erhöhen. Das Wetterphänomen zeichnet sich durch eine Erwärmung des Oberflächenwassers im Pazifischen Ozean aus. Meist führt es zu starker Trockenheit in Australien, Indonesien und Teilen Südasiens, während es in einigen Regionen Afrikas und Südamerikas, im Süden der USA und in Zentralasien für stärkere Niederschläge sorgt. El Niño war zuletzt in den Jahren 2018 und 2019 aufgetreten.

Gemeinsam mit El Niño dürfte der von Menschen verursachte Klimawandel "die globalen Temperaturen in ungeahnte Höhen treiben", befürchtet WMO-Chef Petteri Taalas. Es bestehe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Erderwärmung in mindestens einem der Jahre 2023 bis 2027 die 1,5 Grad höheren Temperaturen gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter, dem im Pariser Klimaabkommen formulierten Ziel, überschreiten wird. Dies werde "weitreichende Auswirkungen auf die Gesundheit, die Ernährungssicherheit, die Wasserwirtschaft und die Umwelt" haben.

Mehr als 50 Grad in China und den USA

52,2 Grad Celsius: der neue Hitzerekord, der für China gemessen wurde, am Sonntag in der abgelegenen Gemeinde Sanbao im Nordwesten Chinas. Der bisherige Höchstwert war in der Volksrepublik 50,3 Grad, gemessen im Jahr 2015.

Auf der anderen Seite des Globus, im Westen und Süden der USA, ist es ähnlich heiß. Im Death Valley in Kalifornien, stets einer der heißesten Orte der Welt, herrschten am Sonntag laut offizieller Messung 52 Grad. „Vom Süden Floridas über die Golfküste bis zum Südwesten gelten für mehr als 80 Millionen Menschen weiter Hitzewarnungen“, teilte der Wetterdienst der USA mit.

Im "Death Valley" in Kalifornien wurden 52 Grad Celsius gemessen. Bild: RONDA CHURCHILL (AFP)

Auch in Europa erwarten die Meteorologen weitere Hitzetage. In Italien etwa liegen die Temperaturen derzeit rund zehn Grad über dem langjährigen Mittel, die letzten Tage wurden als die heißesten aller Zeiten eingestuft. Auf Sardinien wird mit Höchstwerten von 48 Grad gerechnet. Der Temperaturanstieg ist auf eine Welle heißer Luft zurückzuführen, die direkt aus Afrika kommt. In Spanien kündigte der nationale Wetterdienst Aemet eine neue Hitzeperiode an. Zwischen Montag und Mittwoch werde es Temperaturen von 42 bis 44 Grad geben.

So überhitzt ist der Planet

Der überhitzte Planet Bild: OÖN Grafik

Spanien: Bis Mittwoch werde es Temperaturen von 42 bis 44 Grad Celsius geben, warnte der nationale Wetterdienst. Für Teile Andalusiens gilt die höchste Alarmstufe. Italien: Temperaturen um die 40 Grad herrschen vor allem im Süden. Für Rom, Bologna und Florenz wurde Alarmstufe Rot ausgerufen. Die Hitze dürfte die ganze Woche anhalten. China: Ein neuer Hitzerekord wurde gemessen. Im Nordwesten des Landes stieg die Temperatur am Sonntag laut staatlichen Meldungen auf 52,2 Grad Celsius. USA: Im „Death Valley“ in Kalifornien betrug die Temperatur am Sonntag offiziell 52 Grad Celsius. In einigen Teilen Nevadas und Südkaliforniens wurden 46 Grad Celsius gemessen. Kanada: Bereits rund 100.000 Quadratkilometer Wald sind in Kanada abgebrannt, eine Folge der seit Frühjahr zu hohen Temperaturen und der andauernden Trockenheit. Arktis: In der Arktis wird die Erwärmung in den nächsten Jahren laut Prognose der Weltorganisation für Meteorologie drei Mal stärker ausfallen als im globalen Durchschnitt.

